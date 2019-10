​Porto, Porto, Porto. Rui Rio, Sá Carneiro e a oportunidade para eleger um primeiro-ministro portuense 40 anos depois

A arruada não desiludiu. Santa Catarina já viu muitas e esta não fugiu ao padrão normal do PSD: a mobilização foi feita, vieram os autocarros dos distritos em volta, as caixas com bandeiras e os autocolantes, os bombos da festa, confusão e cor de encher o olho, tudo como manda o figurino.



Não fossem as ausências de alguns dos rostos que protagonizaram nos últimos anos os destinos do PSD e tudo seria como dantes. Mas, faltando esses, veio diretamente da Madeira Alberto João Jardim, antigo presidente do governo regional.

Aqui do lado veio também Luís Filipe Menezes, depois das pazes feitas publicamente em janeiro, naquele conselho nacional a que Rui Rio chama sempre "o do golpe de Estado".

Subindo à praça da Batalha, foi Alberto João Jardim a estrela de cartaz, arrancando gargalhadas a cada tirada contra o Governo, ou assobios quando mencionava António Costa e a sua "falta de sentido de Estado".

Foi ele quem voltou a trazer Tancos para a campanha, chamando-lhe a anedota nacional: "é uma imagem do Portugal socialista", disse.

"O barco encalhou, o barco começou a meter água, o barco ´tá afundando’, os marinheiros sabem que o barco ´tá afundando’, o imediato do navio sabe que o barco ´tá afundando’, e o comandante do navio - coitadinho - não sabe de nada". Gargalhadas dos militantes. E também houve apupos para António Costa, quando Jardim fez questão de lembrar que ele foi o braço direito de José Sócrates e agora "mal se conhecem", ironizou.

Comício molhado, comício abençoado...

Assim que o líder do PSD iniciou o seu discurso, começou a cair aquela chuva fininha “molha-parvos”. Rui Rio fez notar isso e prometeu ser breve, uma vez que o comício era ao livre.

Em menos de 20 minutos, renovou apelos ao voto, especialmente dirigidos aos que pensam abster-se: "é preciso que aqueles que se vão abster percebam quem se não forem votar, e se não forem votar no PSD, na prática estão a reforçar o PS, PCP e Bloco. Quem domingo não votar tem de ter consciência que, indiretamente, é como se estivesse a votar nessa solução", avisou.

Com a chuva a intensificar-se, Rio apressou o fim da sua intervenção - "São Pedro está a ser complacente, não estamos muito molhados, mas abençoados". E nisto toca o sino na torre da Igreja atrás do palco, a bater as oito da noite. Era tempo de acabar, e acabou com uma declaração que podia ser de amor ao Porto, sua cidade: "eu nunca enganei o Porto, e o Porto nunca me enganou".

E depois, de novo a política: no próximo domingo, há uma possibilidade, sublinhou Rui Rio: a de eleger, depois de Sá Carneiro, 40 anos depois de Sá Carneiro, um primeiro-ministro oriundo do Porto.