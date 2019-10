Jerónimo exulta com arruada no Chiado. "Se isto é cansaço, vou ali e já venho”

A campanha da CDU desceu esta quinta-feira o Chiado. O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse que é uma das maiores arruadas no coração de Lisboa e atirou: “se isto é cansaço, vou ali e já venho”.

A caravana da CDU desceu o Chiado ao som de palavras de ordem a caminho das eleições legislativas de domingo.

No seu discurso perante os apoiantes da coligação liderada pelo PCP, Jerónimo de Sousa declarou que esta é “uma grande arruada, uma das maiores realizadas na rua do Carmo".

"Ver esta rua do Carmo a transbordar com milhares de homens, mulheres e jovens nesta arruada da CDU, de facto, é a prova provada, particularmente àqueles que nos dizem cansados. Se isto é cansaço, vou ali e já venho”, afirmou o líder do PCP.

Jerónimo de Sousa não deixou de enviar condolências à família do fundador do CDS-PP Freitas do Amaral, que morreu esta quinta-feira. "Independentemente das diferenças políticas, queria aproveitar este momento para apresentar à família as nossas sentidas condolências. Respeitemos este momento. Neste momento, creio que é profundamente correto não manifestar mais do que as palavras que disse. Respeito pela família, condolências da nossa parte", afirmou o secretário-geral do PCP.