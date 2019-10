CDU. Jerónimo desvaloriza sondagens

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, desvalorizou, esta quinta-feira, os números das sondagens que não são particularmente positivos para a CDU.

"Essas contas apressadas, geralmente, dão mau resultado", disse, entre risos, esta quinta-feira, durante uma "arruada", no Barreiro.

"Nós andamos a fazer sondagens todos os dias, em contacto direto com os eleitores, com as pessoas e o sentimento que tenho, e que os meus camaradas também me transmitem, é de uma grande confiança, pela aceitação muito grande e pelo reconhecimento do papel que a CDU teve nestes quatro anos. São elementos que nos dão confiança e é esta a nossa sondagem", acrescentou o líder comunista

"Vamos aguardar a decisão do povo português, com a confiança de que a CDU tem a perspetiva de se reforçar para os combates tão difíceis que aí vêm", disse, ainda, Jerónimo de Sousa.

Sobre Tancos, Jerónimo de Sousa não quis alongar-se : "Se existe um problema, e creio que há um problema, um acontecimento grave, tem de ser investigado e esclarecido pelo funcionamento da Justiça, para que esta situação não ensombre o grande objetivo que estas eleições têm, que é a eleição de deputados para a Assembleia da Repúblcia."