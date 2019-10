Vitória de Guimarães perde em casa com o Eintracht Frankfurt

O Vitória de Guimarães somou a segunda derrota consecutiva na fase de grupos da Liga Europa, desta feita em casa, por 1-0, contra o Eintracht Frankfurt.

O único golo da partida foi apontado aos 36' minutos por N'Dicka, assistido por Sow.

Curiosamente, o Eintracht Frankfurt arrancou o jogo com mais portugueses no onze inicial do que o Vitória de Guimarães, que apenas tinha Miguel Oliveira no "onze", em comparação a André Silva e Gonçalo Paciência do lado da formação alemã.

Com este resultado, o Vitória continua em última lugar, com zero pontos. O Arsenal lidera com seis pontos, seguido de Standard Liège e Eintracht Frankfurt, com três pontos.