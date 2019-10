Roland Linz: "Acredito que, um dia, o Braga será campeão"

Roland Linz já está retirado do futebol desde 2014, mas continua atento ao futebol português, e acredita que o "seu" Braga acabará por ser campeão. O antigo avançado austríaco representou Boavista, Braga e já no final da carreira o Belenenses. Marcou 31 golos na sua primeira passagem de um ano e meio pela I Liga: 11 no Boavista e 20 em Braga.

"Seria muito bom e espero que um dia aconteça [Braga campeão]. A verdade é que o Porto e o Benfica são muito fortes mas acredito que, um dia, o Braga será campeão de Portugal", diz Linz, em entrevista à Renascença.



O ex-jogador, que é atualmente empresário no Dubai, sabe que os minhotos não começaram bem o campeonato, mas deposita confiança na capacidade de António Salvador para reverter o momento, e realça o bom arranque do Boavista.

"Acompanho o futebol português, principalmente o Braga e o Boavista. Sei que o Boavista está a começar muito bem a época. O Braga nem por isso, mas vai melhorar, tenho a certeza. É um clube que tem um presidente fantástico, um clube sólido e que terá melhores dias", prevê, neste entrevista a Bola Branca.



O antigo goleador terminou a carreira no Belenenses aos 33 anos. Internacional pela Áustria, marcou presença no Euro 2008. Leoben, Áustria de Viena, Admira Wacker e Sturm Graz são os clubes que representou no seu país. Passou, ainda, pelo Nice, de França, e pelos tailandeses do Muangthong United.

Linz vive no Dubai, onde é responsável de uma empresa de construção, venda e aluguer de imóveis.