Portugal aproxima-se da Rússia no "ranking" da UEFA

Portugal somou apenas um triunfo na segunda jornada da fase de grupos das taças europeias de futebol, mas, junto com um empate, deu para ficar ainda mais perto do sexto lugar do "ranking" da UEFA, ocupado pela Rússia.

O Sporting, que bateu em casa o LASK por 2-1, e o Sporting de Braga, que empatou em casa com Slovan Bratislava (2-2), deram 0,6 pontos a Portugal. Este registo deu para aproximar da Rússia, que somou apenas 0,333 pontos, também de um único triunfo, mais os mesmos três desaires de Portugal.



Desta forma, a distância encurtou de 0,367 pontos (43,216 contra 42,849) para escassos 0,1 (43,549 contra 43,449), o que significa que Portugal, que só precisava de mais uma vitória, já só necessita de mais um empate do que os russos.

As formações lusas estão em maioria (cinco contra quatro) na fase de grupos e todos os pontos que somarem (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).



Portugal, que já sabe que em 2020/21 manterá a situação atual de uma entrada direta na "Champions" e outra na terceira pré-eliminatória, mas está bem posicionado para acabar a presente temporada no sexto posto e conseguir, em 2021/22, recuperar uma segunda entrada direta.

"Ranking" UEFA:

1. Espanha, 89,283

2. Inglaterra, 77,605

3. Alemanha, 61,212

4. Itália, 60,225

5. França, 51,748

6. Rússia, 43,549

7. Portugal, 43,449

8. Bélgica, 35,300

9. Holanda, 32,750

10. Ucrânia, 31,900