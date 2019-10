Ján Kozák: "Ainda vamos conquistar alguns pontos"

Ján Kozák, treinador do Slovan Bratislava, mostrou-se muito satisfeito com o empate em casa do Sporting de Braga, a duas bolas. Em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, o técnico da equipa eslovaca acredita que o Slovan ainda poderá surpreender na fase de grupos.

"Claro que cometemos alguns erros, mas vamos corrigir. Estou muito satisfeito, estou feliz, e acredito que ainda vamos conquistar alguns pontos. Começámos muito fortes no jogo, na segunda parte foi o Braga que foi mais forte. Era óbvio que o Slovan tinha força para jogar e procurar o empate. O Braga teve muitas oportunidades, mas não marca", disse.

Depois da vitória na primeira jornada, contra o Besiktas, o Slovan voltou a não perder e lidera o grupo K, com os mesmos quatro pontos que o Sporting de Braga.