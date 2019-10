Confrontos na bancada antes do Vitória de Guimarães - Eintracht

A polícia foi obrigada a intervir nas bancadas do estádio D. Afonso Henriques devido a distúrbios com adeptos, que antecederam o jogo desta quinta-feira entre Vitória de Guimarães e Eintracht Frankfurt.



Os incidentes aconteceram antes do apito inicial da partida a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

As imagens divulgadas nas redes socais mostram a polícia a carregar sobre adeptos do clube alemão e a ser atacada com cadeiras.

Até ao momento não há notícia de detenções nem sobre a existência de feridos.

Dentro de campo, o Vitória de Guimarães perdeu com o Eintracht Frankfurt, por 1-0.