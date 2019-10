Braga deixa fugir vitória contra o Slovan Bratislava

Sporting de Braga e Slovan Bratislava empataram, esta quinta-feira, a duas bolas, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, no Estádio Municipal de Braga.

A equipa de Sá Pinto começou mais forte na partida, com Bruno Viana a adiantar a equipa minhota, aos 31' minutos.

Em cima do intervalo, o Slovan Bratislava conquistou uma grande penalidade. Na cobrança, Eduardo ainda defendeu o remate de Sporar, que conseguiu igualar o marcador na recarga.

O Braga voltou a entrar mais forte no segundo tempo e o melhor momento da noite surgiu aos 63' minutos, com um fantástico golo de Wenderson Galeno, de fora da área, colocado ao ângulo superior direito da baliza.

Quando já tudo estava encaminhado para mais uma vitória do Braga nesta fase de grupos da Liga Europa, o Slovan Bratislava gelou a Pedreira, com o golo do empate aos 87' minutos. Numa rápida jogada de contra-ataque, Bruno Viana, autor do primeiro golo, desviou a bola para a própria baliza.

Com este resultado, Braga e Slovan Bratislava lideram o grupo K, com quatro pontos. Wolverhampton soma três pontos e Besiktas é último, ainda sem pontuar.