Benfica patina no gelo

A derrota do Benfica no terreno do Zenit, por 3-1, de ontem à noite, a contar para a segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões, é protagonista das manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

"Depressão europeia", classifica "A Bola". Águia compromete aspirações na Champions. "Impotência", titula "O Jogo". E vão nove derrotas nos últimos 12 jogos fora - 12 em 15 jogos em qualquer campo na Europa. "No fundo", resume o "Record". Benfica tem zero pontos, neste momento.

No FC Porto, Sérgio Conceição não liga ao favoritismo e pede aos jogadores que corram, em Roterdão. Corona subiu ao relvado, no último treino antes da visita ao Feyenoord, mas ainda está em dúvida.

Quanto ao Sporting, a receção ao LASK marca a estreia europeia de Silas. Já Bruno Fernandes pode chegar ao sexto jogo consecutivo a marcar.