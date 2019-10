Vercauteren assume comando do Anderlecht

Frank Vercauteren é o novo treinador do Anderlecht, segundo anunciou o clube de Bruxelas em comunicado.

O antigo treinador do Sporting vai substituir Simon Davies, que assumiu a pasta de treinador principal com Vincent Kompany, treinador-jogador. Davies regressará à função de adjunto.

A direção do Anderlecht não especificou a função de Vincent Kompany para o resto da época. O central arrancou a época como treinador-jogador, passou a não assumir a posição de treinador nos dias de jogo, e agora poderá liderar a equipa com Vercauteren.

O Anderlecht está numa fase negra, com um dos piores arranques da história. O clube mais titulado do futebol belga está em 13º lugar, com seis pontos em nove jogos disputados.

Este é também o regresso de Franky Vercauteren ao clube, depois de ter feito quase toda a carreira como jogador no Anderlecht e ter vencido dois títulos como treinador, em 2005/06 e 2006/07.

Vercauteren orientou o Sporting durante um breve período, em 2012/13. Entretanto, passou pelo Mechelen, Sovetov, da Rússia, e Al Batin, da Arábia Saudita, na última temporada.