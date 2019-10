Jorge Jesus: "Fizemos quatro golos, mas só um é que valeu"

Jorge Jesus mostrou-se frustrado com a arbitragem, no final do empate do Flamengo, a uma bola, no terreno do Grêmio, na primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores. Os rubo-begros tiveram três golos anulados e ainda podiam ter ficado em vantagem numérica, após uma entrada violenta de um jogador do Grêmio.

"Fizemos quatro golos, só um é que valeu", afirmou Jesus, na conferência de imprensa pós-jogo. O técnico português acrescentou que não tinha "dúvidas nenhumas" de que, pelo menos, um dos golos tinha sido mal invalidado e ainda ironizou com a manutenção do cartão amarelo a um jogador adversário:

"Vi o primeiro golo do Gabigol e não sei como é que o árbitro anula. Estamos sempre dependentes da decisão do árbitro. Ainda bem que é assim, mas o árbitro, na dúvida, nunca esteve a favor do Flamengo. Nem tem dúvidas na expulsão no jogador, que entrou sobre o Gerson, apesar de o VAR lhe ter chamado à atenção e de ter ido ver as imagens. Se calhar, não quis expulsar o jogador do Grêmio, para não tirar brilho ao espetáculo, para não ficar 11 contra 10. Pode ter sido isso."

Para Jorge Jesus, "face àquilo que aconteceu nos 96 minutos de jogo, o Flamengo devia ter saído com uma vitória" de Portalegre.

"O Flamengo foi melhor em todos os aspetos. Foi um excelente jogo, mas o resultado sabe-nos a pouco", assumiu.