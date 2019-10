Jorge Jesus empata fora e aproxima-se da final da Libertadores

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, empatou no terreno do Grêmio, a uma bola, na madrugada desta quinta-feira, o que lhe dá vantagem na discussão por um lugar na final da Taça Libertadores.

A primeira parte, em Portalegre, só não teve golos porque o árbitro e videoárbitro anularam dois ao Flamengo. O primeiro aos 22 minutos, devido a uma falta ofensiva, e o segundo aos 24, por fora-de-jogo.

Apesar do atraso imposto pelas decisões de arbitragem, foi o Flamengo a abrir o marcador, aos 69 minutos, por intermédio de Bruno Henrique. Aos 80 minutos, Gabigol ampliou a vantagem, mas o golo foi invalidado, devido a posição alegadamenet irregular do antigo avançado do Benfica. Ao minuto 88, Pepê empatou a partida e a eliminatória.

Ainda assim, o Fla está em vantagem, devido ao golo fora e porque, na segunda mão, joga em casa, no Maracanã. Jorge Jesus está mais perto de garantir a primeira final para o Flamengo em 35 anos.