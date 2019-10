​Situação perigosa no Médio Oriente

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (o verdadeiro chefe político daquele país), avisou que o preço do petróleo poderá subir muito se o Irão não for travado. Travado por quem? Ele não disse , mas obviamente pensava nos EUA. Como é sabido, em 14 de setembro o Irão terá lançado um ataque com “drones” e mísseis a duas refinarias sauditas, fazendo aumentar o preço do “crude” durante apenas alguns dias. O Irão nega e diz que os ataques foram lançados do Iémen pelos rebeldes “Houthi”, mas não parece uma versão credível.



O facto é que, apesar da retórica belicista de Trump, os EUA não desencadearam, até agora, qualquer retaliação militar contra o Irão. E Trump até se dispôs a falar com o presidente iraniano Roahni à margem da assembleia geral da ONU, em Nova York. Rohani – pressionado pela ala dura do regime do Irão – recusou. Só haverá negociações entre Washington e Teerão quando os EUA levantarem as sanções ao Irão. Entretanto, os iranianos aceleraram o enriquecimento de urânio, em resposta à saída dos EUA do acordo nuclear de 2015.

Trump percebeu que meter o seu país em novas aventuras guerreiras no exterior não iria favorecer a sua reeleição em novembro do próximo ano. Vejam-se as relações de Trump com a Coreia do Norte: depois de ameaças de ataques terríveis contra o país de Kim Jong Un, nada se avançou no sentido da paz, mas as ameaças de Trump desapareceram…

Os ataques a instalações petrolíferas mostraram a vulnerabilidade da Arábia Saudita. E o outro “amigo” dos sauditas, o ainda primeiro-ministro israelita Netanyahu, está politicamente enfraquecido.

Por outro lado, a oferta pública de ações da gigantesca empresa petrolífera saudita Aramco – uma prioridade de bin Salman – não está a correr bem. Os investidores estrangeiros assustaram-se com a situação e bin Salman tenta agora forçar os milionários sauditas a comprarem ações da Aramco.

Ou seja, as grandes apostas iniciais de Trump em se aliar à Arábia Saudita e a Israel, contra o Irão, não deram quaisquer frutos. Os sauditas são alvo de ataques destruidores, aparentemente da parte do Irão, sem resposta. Ao mesmo tempo, a decisão de bin Salman, há quatro anos, de envolver o seu país na guerra civil no Iémen tem-se revelado desastrosa. Daí que se esbocem algumas tentativas sauditas de alcançar um cessar-fogo no Iémen.

A situação no Médio Oriente está mais perigosa. E o petróleo irá disparar se ali houver uma nova guerra. Logo numa altura em que a produção de petróleo de xisto (“fracking”) nos EUA está a diminuir…

O preço dos combustíveis desceu em Portugal na segunda-feira passada. Mas nada nos garante que o “crude” não encareça dramaticamente no futuro próximo.