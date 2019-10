Kris Meeke é o primeiro líder do rali da Grã-Bretanha

O irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) é o primeiro líder do Rali da Grã-Bretanha, 12.ª prova do campeonato do mundo, que decorre até domingo no País de Gales, depois de esta quinta-feira vencer a especial de abertura.

Meeke gastou 2.47,4 minutos a percorrer os 3,58 quilómetros da superespecial que marcou o início da prova, com base em Llandudno, deixando o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), segundo classificado, a 2,1 segundos.

"Foi complicado. Estava escuro, escorregadio e correr nestas condições era como andar sobre gelo. Hoje não se ganhava nada", disse Meeke.

O norueguês Petter Solberg (VW Golf), campeão do mundo de ralis em 2003, e que participa nesta corrida na categoria WRC2, foi o terceiro mais rápido, a 3,3 segundos do líder.

Aos 44 anos, Solberg despede-se das corridas em Gales, onde já venceu por quatro vezes. Durante a maior parte da jornada esteve no topo da tabela de tempos, antes de ser ultrapassado por Meeke e Neuville.

O francês Sébastien Ogier (Citroën C3), campeão mundial em título, gastou mais meio segundo do que o norueguês, ficando na quarta posição.

O líder do mundial, o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris), sofreu problemas que o fizeram perder nove segundos, relegando-o para a 12.ª posição.

"O motor foi-se abaixo. Não tinha luzes, pois estavam a apontar para o topo das árvores e não consegui ver a curva", explicou.

Esta sexta-feira disputam-se 116,52 quilómetros cronometrados, divididos por nove troços especiais.

Após 11 provas disputadas, Ott Tanak lidera o Mundial, com 210 pontos, mais 17 do que Sébastien Ogier.