No município de Lisboa o metro quadrado sobe para 11,71 euros. Santo António tem o metro quadrado mais caro, acima de 14 euros, mas Carnide é a freguesia com o maior aumento, de 20,5%, para 13,21 euros o metro quadrado. Em Campolide, pelo contrário, foi onde as rendas menos subiram, apenas 4,4%, para 12,07 euros.

Lisboa mantém-se como a cidade mais cara. Um terço dos contratos foi celebrado na Área Metropolitana de Lisboa e as rendas fixaram-se nos 7,54 euros por metro quadrado.

Em média, o metro quadrado custa agora cinco euros, mas em Lisboa este valor mais do que duplica. Ao todo, há 37 municípios com valores bastante acima da média.

As rendas aumentaram mais de 9% nos primeiros seis meses do ano, segundo as contas do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgadas esta quinta-feira.

"No país da Geringonça"

Entre os municípios mais populosos, Braga, Setúbal, Matosinhos e Porto registaram os maiores aumentos das rendas.

Na Área Metropolitana do Porto foram registados mais de 12 mil novos contratos, com as rendas a rondarem os 5,40 euros por metro quadrado.

No município do Porto, subiram para 8,33 euros. A freguesia mais cara e onde se registou a maior subira é um três em um, União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, onde os preços aumentaram 25,3% para 9,62 euros o metro quadrado.

Moimenta da Beira é o município com as rendas mais baixas do país. Aqui o metro quadrado custa 1,86 euros, seis vezes mais barato que em Lisboa.

Até ao final de junho, foram celebrados mais de 71 mil contratos de arrendamento, o que aponta para uma queda de 10,5%.

Este aumento nos arrendamentos está em linha com a subida do preço das casas, em mais de 10% no segundo trimestre.