​Freitas do Amaral 86: a primeira campanha à americana em Portugal

Nunca se tinha visto nada assim em Portugal. A campanha de Freitas do Amaral nas presidenciais de 1986 foi a mais bem organizada, a mais bem planeada, a mais bem financiada e a que teve maior impacto popular no país.



A democracia era ainda jovem - 12 anos - e Freitas surgia como um vencedor antecipado. As sondagens davam-lhe uma vitória esmagadora, possivelmente até na primeira volta. Garantido o apoio do PSD, o fundador do CDS partiu para a estrada com grande confiança e apoiado numa máquina eleitoral arrasadora.

Tudo estava planeado ao pormenor. Os discursos, a segurança, os automóveis que seguiam à frente, aqueles que seguiam atrás com os apoiantes ilustres, as claques itinerantes de jovens, o posicionamento dos apoiantes no palco e a logística eficiente que precedia tudo isto.

Os milhares de bandeiras, autocolantes, canetas, t-shirts, o hino que ficava no ouvido o tempo todo, os slogans, a energia contagiante dos jovens que o acompanhavam por todo o lado, tudo transpirava profissionalismo. Era uma campanha que estava ali para arrasar. Nada se lhe podia comparar. Era uma campanha à americana. Verdadeiramente à americana. Até o sobretudo verde do candidato, um “loden”, fez escola e entrou na moda entre os seus seguidores.

E nunca se tinha visto nada daquilo no país. Hoje, este profissionalismo tornou-se banal, rotineiro, ninguém vai para uma campanha sem o apoio de especialistas de marketing. Mas naquele tempo o improviso era a marca de água das campanhas. Que viviam essencialmente da militância partidária, cuja participação dependia muito da confiança na vitória.

Ora, nas presidenciais de 1986, a campanha de Freitas do Amaral partia para a estrada com a confiança no ponto mais alto, enquanto a esquerda surgia dividida por três candidaturas e outros tantos dramas fratricidas. Os ecos que iam chegando à campanha de Freitas daquilo que se passava nas caravanas dos rivais da esquerda reforçavam essa convicção — a pouca mobilização, descrença, desânimo, que dominavam as campanhas da esquerda contrastava com a força esmagadora da “Prá Frente Portugal”. Nada podia deter aquela direita que se apresentava unida e pujante nas ruas do país.

E fê-lo literalmente de norte a sul. Não escapou à campanha um único concelho. Todos os dias, pelas 9h00, Freitas estava na estrada para “bater" um distrito. Fazia comícios em cada concelho, que ia percorrendo, um após outro, durante todo o dia, até ao comício final à noite na capital de distrito, o ponto alto do dia. Por onde passava, a mobilização ia aumentando e os apelos para o comício noturno na capital do distrito multiplicavam-se.

Salvo raríssimas exceções, as multidões iam engrossando e os atrasos que surgiam na caravana deviam-se apenas ao entusiasmo das multidões que engarrafavam as estradas, não a negligência ou menor profissionalismo. Tudo funcionava como um relógio. O candidato chegava a uma terra, o automóvel aproximava-se o mais possível do palco do comício, saía do carro protegido por seguranças e subia de imediato para a tribuna.