Vários regressos e estreia de Rúben Semedo na convocatória da seleção

Vários regressos e uma estreia, Rúben Semedo, são os destaques da convocatória de Fernando Santos para os jogos da seleção nacional frente a Luxemburgo e Ucrânia, de qualificação para o Euro 2020.

O central do Olympiacos, que nunca jogou pela seleção A, é a grande novidade. Terá oportunidade de somar a primeira internacionalização na receção aos luxemburgueses, em Alvalade, ou na Ucrânia.

Nota, também, para os regressos de: Ricardo Pereira, lateral-direito do Leicester, que não era convocado desde o Mundial 2018; João Mário, médio do Lokomotiv Moscovo, e André Silva, que não eram chamados desde os empates com Sérvia e Ucrânia, no arranque da qualificação; e de Bruma, que não joga desde a fase de grupos da Liga das Nações.

Portugal está no segundo lugar do grupo B de apuramento, com oito pontos em quatro jogos, atrás da Ucrânia, que tem 13 pontos em cinco jogos. Em terceiro, surge a Sérvia, com sete pontos. O Luxemburgo é quarto, com quatro pontos, e a Lituânia está em último, com um.



Portugal recebe o Luxemburgo a 11 de outubro, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Desloca-se, depois, a Kiev, para defrontar a Ucrânia, no dia 14 do mesmo mês, também às 19h45. Ambos os jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista completa de convocados



Guarda-redes: Beto, José Sá, Rui Patrício;



Defesas: Nelson Semedo, Ricardo Pereira, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui, Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo Pereira, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Pizzi;

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.