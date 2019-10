Rafael Leão é titular do AC Milan, mas joga nos sub-21 portugueses

Rafael Leão é titular no AC Milan, um clube que tem no seu palmarés sete Ligas dos Campeões, no entanto, ainda é chamado à seleção nacional de sub-21. O avançado é o grande destaque da convocatória de Rui Jorge para o jogo de qualificação para o Euro 2021 com a Holanda.

Nota, também, para as chamadas de três jogadores do FC Porto (Diogo Costa, Diogo Leite e Vítor Ferreira, mais Diogo Queirós, que foi emprestado ao Mouscron), dois do Sporting (Luís Maximiano e Miguel Luís, mais Daniel Bragança, que está cedido ao Estoril) e quatro do Benfica (Nuno Tavares, Gedson Fernandes, Nuno Santos e Jota).

Na conferência de imprensa de divulgação da convocatória, o selecionador da categoria, Rui Jorge, assumiu que a equipa pretende "fazer um bom jogo e estar ao melhor nível", frente a uma grande equipa.

"São estes os jogos de que gostamos e de que necessitamos. Acredito que daremos uma boa resposta. Queremos passar uma imagem de espetáculo do jogador e do futebol portugueses. Queremos ir aos mais diversos países e que percebam a qualidade do nosso jogo, mas teremos de ser consistentes para que isso venha ao de cima", afirmou.

Portugal é líder do grupo 7 de apuramento, com seis pontos, mais três que a Holanda, mas também mais um jogo. A equipa das quinas visita a laranja mecânica a 11 de outubro, sexta-feira, às 17h30.

Lista de convocados



Guarda-redes: Diogo Costa, João Virgínia, Luís Maximiano;

Defesas: Diogo Leite, Diogo Queirós, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Pedro Pereira, Rúben Vinagre, Thierry Correia, Tiago Djaló;

Médios: Daniel Bragança, Domingos Quina, Filipe Soares, Gedson Fernandes, Miguel Luís, Nuno Santos, Vítor Ferreira;

Avançados: Dany Mota, Trincão, Jota, Pedro Neto e Rafael Leão.