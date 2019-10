Fernando Santos enaltece reação de Rúben Semedo à adversidade

Fernando Santos enalteceu, esta quarta-feira, logo depois de o convocar para a seleção nacional, a forma como Rúben Semedo reagiu à adversidade, após a turbulência judicial que o central viveu em Espanha.

Em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, o selecionador admitiu que a estreia do defesa do Olympiacos em convocatórias, ano e meio depois de este ter estado detido, quando jogava no Villarreal, é a prova de que não há impossíveis, no futebol e na equipa das quinas:

"Seguramente. Não é por um percalço que acontece na vida que as pessoas não têm direito a seguir o seu caminho. O Rúben demonstrou claramente que soube reagir, soube estar, está a fazer uma prova muito boa no Olympiacos, tenho-o observado muitas vezes. Da última vez, esteve perto da convocatória, mas por lesão, acabou por não estar. Para mim, o que conta são as suas capacidades, o que ele pode trazer à equipa. Seguramente que ele ultrapassou isso."

Respeita todas as opiniões, mas só uma conta



Sobre o regresso de Ricardo Pereira, com cuja ausência das convocatórias o treinador do Leicester, Brendan Rodgers, tinha protestado, Fernando Santos frisou que "aceita todas as opiniões contrárias" à sua, mas lembrou que ele é que é selecionador nacional.

"Para estes jogos, entendemos que esta era a melhor solução", vincou, explicando, também, os regressos de João Mário, André Silva e Bruma:

"A única novidade é o Rúben Semedo, porque os outros são jogadores de seleção. O João Mário foi campeão da Europa e os outros são chamados regularmente. Tenho 50, 60 jogadores que observo constantemente. Para mim, o dia da convocatória é sempre uma dor de cabeça, é difícil deixar jogadores de fora. Aqui o que conta somos nós. Não o Manel, o Joaquim, o António ou o Fernando Santos. Os nomes são pouco significativos."

O jogo mais complicado é o do Luxemburgo



Portugal vai jogar com o Luxemburgo, quarto classificado do grupo B de apuramento para o Euro 2020, e com a Ucrânia, que está em primeiro. No entanto, Fernando Santos acredita que "o jogo mais complicado" para a seleção será a receção aos luxemburgueses, e "não porque é o primeiro de uma dupla jornada com grau de dificuldade muito elevado".

"Olhando para os comportamentos das equipas, diria que esta jornada é mais difícil que a anterior, porque são duas equipas que apresentam mais qualidade em termos globais, não em termos do nome, porque isso não conta para o totobola. Se esquecerem o nome e o 'ranking', verão que o Luxemburgo tem muita qualidade de jogo", explicou.

O selecionador nacional espera "dois jogos de grau muito elevado", embora realce, como habitual, que "Portugal tem como objetivo único vencer os dois jogos", visto que "é melhor individual e coletivamente":

"Queremos terminar a fase de grupos em primeiro lugar para garantir pela quinta vez consecutiva a presença na fase final de um Europeu. Não tenho dúvidas de que Portugal tem todas as condições para vencer os dois jogos, mas tem de estar ao seu melhor nível. Se não tivermos atenção, vamos ver-nos aflitos para ganhar. Quero que Portugal seja uma equipa muito segura, que vai controlar o jogo e que vai ganhá-lo. Seria um passo muito importante para ficar em primeiro e estar no Euro 2020."

O que acontece a partir de 11 de outubro



Portugal está no segundo lugar do grupo B de apuramento, com oito pontos em quatro jogos, atrás da Ucrânia, que tem 13 pontos em cinco jogos. Em terceiro, surge a Sérvia, com sete pontos. O Luxemburgo é quarto, com quatro pontos, e a Lituânia está em último, com um.

Portugal recebe o Luxemburgo a 11 de outubro, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Desloca-se, depois, a Kiev, para defrontar a Ucrânia, no dia 14 do mesmo mês, também às 19h45. Ambos os jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.