Convocados para os jogos com Luxemburgo e Ucrânia são anunciados esta quinta-feira

Fernando Santos anuncia, esta quinta-feira, às 12h30, a lista de convocados da seleção nacional para a visita ao Luxemburgo e a receção à Ucrânia, ambos relativos à fase de qualificação para o Euro 2020.

Na última convocatória, para os jogos na Sérvia e na Lituânia, as novidades foram os regressos de Renato Sanches e Daniel Carriço e a estreia de Daniel Podence. No entanto, os três jogadores não chegaram a jogar. O extremo do Olympiacos ainda nem somou a sua primeira internacionalização.



Portugal está no segundo lugar do grupo B de apuramento, com oito pontos em quatro jogos, atrás da Ucrânia, que tem 13 pontos em cinco jogos. Em terceiro, surge a Sérvia, com sete pontos. O Luxemburgo é quarto, com quatro pontos, e a Lituânia está em último, com um.

Portugal recebe o Luxemburgo a 11 de outubro, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Desloca-se, depois, a Kiev, para defrontar a Ucrânia, no dia 14 do mesmo mês, também às 19h45. Ambos os jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.