Gaspar Ramos: "É bom que Bruno Lage comece a pôr os pés no chão"

Gaspar Ramos, antigo vice-presidente do Benfica, deixa fortes críticas, em entrevista a Bola Branca, a Bruno Lage, cujo discurso diz estar desfasado da realidade, e lembra-lhe que está a treinar um clube grande.

"É bom que o treinador comece a pôr os pés no chão. Ele tem cometido enormes erros, em termos da utilização dos jogadores, dos lugares onde os utiliza. Ele tem de repensar a sua forma de estar. Ele transmite para o exterior, nas conferências de imprensa e nas entrevistas, uma realidade que todos temos às vezes grande dificuldade em entender. Se calhar, os próprios jogadores já estão um bocado confundidos, com tanta teoria e depois, na prática, as coisas não acontecem", declara.

O Benfica tem vida muito complicada na Liga dos Campeões, depois de ter acumulado, no terreno do Zenit, a segunda derrota (3-1) em dois jogos.

Na opinião de Gaspar Ramos, Bruno Lage "tem de pensar que está a treinar o Benfica e não está a treinar um clube qualquer de segundo plano". "Tem de se começar por aí", atira o antigo dirigente encarnado.

Benfica tem de ser "muito mais competitivo"



Apesar das críticas a Bruno Lage, Gaspar Ramos compreende que o treinador tem mãos um problema que "não é fácil de resolver": a fraca competitividade do plantel. Aí, o antigo vice-presidente do Benfica aponta o dedo ao presidente do clube, Luís Filipe Vieira:

"Ele tem de compreender que tem de alterar a filosofia que está subjacente ao seu projeto europeu, porque o que vimos [frente ao Zenit] foi um nível competitivo muito elevado em relação à nossa equipa."

"Ou criamos condições para atingir esse nível, ou vamos continuar a ter muitas dificuldades na Europa. [Vieira] tem de tornar a equipa muito mais competitiva, como é evidente. O Benfica carece de uma equipa com mais força, mais peso e mais nível competitivo. Esta é uma realidade que já se começa também a sentir em Portugal, a equipa não tem estado bem nos últimos jogos", completa o antigo dirigente do Benfica.