Comer carne vermelha faz mal? Novo estudo diz que riscos não são assim tantos

Veja também:



Os riscos de comer carne vermelha afinal não são tão graves como muitos acreditam.

Um novo estudo, que volta a analisar os dados usados para estudos anteriores, conclui que se mil pessoas deixassem de comer tanta carne vermelha ou processada durante o resto das suas vidas, talvez se registassem menos sete mortes por cancro.

Se as mesmas mil pessoas diminuíssem o seu consumo deste tipo de carne durante apenas 11 anos, haveria menos quatro mortes por problemas cardíacos.

A baixa influência, de apenas sete e quatro por cada mil consumidores de carne vermelha ou carnes processadas, levou os investigadores a concluir que as provas que têm sido apresentadas por quem diz que esse consumo é nocivo para a saúde, são dúbias e poderão até ser inexistentes, embora os autores do estudo digam claramente que não é possível afirmar que os riscos não existem.

As conclusões deste estudo, uma parceria entre duas universidades canadianas, foram publicadas esta semana na revista especializada "Annals of Internal Medicine" e contrariam as indicações dadas pela maioria das organizações de saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que sugerem que as pessoas devem diminuir o consumo de carne de vaca e de carnes processadas, como chouriços e derivados.

Perante estes novos dados, porém, as organizações afirmam que não tencionam alterar as suas sugestões e alguns especialistas até criticam os investigadores por estarem a menosprezar os riscos já avaliados.

Giota Mitrou, do Fundo Mundial de Investigação de Cancro, afirmou à BBC que “o público pode correr riscos” se concluir que pode comer a quantidade de carne que quiser, concluindo que “não é esse o caso”.

A metodologia usada neste novo estudo, porém, está a ser elogiada pelos especialistas em análise estatística.