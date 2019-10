"Vice" do Sporting deixa recado aos adeptos. "Equipa deve sentir que está de facto a jogar em casa"

O vice-presidente do Sporting, Francisco Salgado Zenha, deixa, em entrevista a Bola Branca, um recado aos adeptos que têm assobiado a equipa, durante os jogos em Alvalade.

"É preciso que haja união à volta da equipa, que haja apoio. A equipa tem de sentir, dentro de campo, que está de facto a jogar em casa", aponta.

Salgado Zenha espera que os adeptos sigam o conselho já no próximo jogo do Sporting, frente ao LASK, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Depois da estreia do novo treinador, Silas, com uma vitória na Vila das Aves, o vice-presidente do Sporting espera casa cheia e quer os adeptos a apoiar a equipa, frente aos austríacos do LASK:

"Depois de uma vitória, é esperado que a equipe entre com mais confiança, com treinador novo, e com mais força. Esperemos que o estádio esteja cheio. Isso vai ajudar a motivar a equipa."

Silas procurará vencer no primeiro jogo no Estádio de Alvalade na quinta-feira, às 20h00. O Sporting-LASK terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.