Sporting não vai dar prioridade a uma ou outra competição em outubro

O Sporting não vai dar prioridade a uma competição ou outra, em termos da gestão do plantel, em outubro, quando tudo ainda está longe de ser decidido. Garantia dada pelo adjunto de Silas, Emanuel Ferro, em conferência, esta quarta-feira, de antevisão da receção ao LASK, a contar para a segunda jornada do grupo D da Liga Europa.

"O plantel tem mt qualidade e, nesta fase tão precoce, era um erro pensar que o Sporting dá mais prioridade a qualquer competição. Estamos em outubro ainda há muitos jogos. A ambição do Sporting é ganhar todos os jogos", sublinhou o técnico.

Devido à gestão de esforço a que Mathieu e Rosier foram submetidos, no último treino antes da partida, "é normal que ao longo deste período se faça uma gestão muito minuciosa e muito individualizada dos jogadores", mas o Sporting não pode arriscar com grandes poupanças, assumiu Emanuel Ferro:

"Os que entrarem vão estar muito bem preparados. Temos pouco tempo para preparar a equipa e transmitir as ideias novas. As mudanças vão ser poucas, não podemos alterar muito."

Estatísticas só existem no papel (ou no ecrã do computador)



O Sporting nunca perdeu com equipas austríacas, mas "a estatística diz pouco". Os leões terão pela frente um LASK competitivo, "fisicamente forte, que apresenta algum jogo direto".

A ambição é, como é natural, vencer o jogo e "recuperar o que não foi conseguido contra o PSV". Emanuel Ferro espera que os adeptos vão ao estádio e estejam do lado da equipa:

"Acreditamos que a equipa vai responder da melhor forma. O que pretendemos é ter um futebol cada vez mais atrativo e cada mais ofensivo. Não sofrer golos dá-nos mais confiança. Para nós, é muito importante que os adeptos venham e ajudam e estejam com espírito positivo, nesta nova fase."

Silas tentará vencer no primeiro jogo no Estádio de Alvalade, na quinta-feira, às 20h00. O Sporting-LASK terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.