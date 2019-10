Sporting garante que AG da SAD decorreu em "clima de elevação"

O Sporting respondeu, esta quarta-feira, às notícias de que o presidente, Frederico Varandas, tinha sido contestado na assembleia geral (AG) da SAD, com a garantia de que a reunião decorreu sem sobressaltos.

Em comunicado, a SAD leonina destaca "o clima de elevação e participação plural com que decorreu a AG, exemplo da vitalidade do clube".

Segundo o jornal "O Jogo", os acionistas da SAD do Sporting teriam feito ouvir o seu descontentamento com Frederico Varandas, que teria respondido com a acusação de que "há muitas pessoas que não querem união" no clube.

No comunicado em causa, o Sporting recorda, ainda, que os membros da Comissão Executiva "abdicaram do aumento da sua remuneração fixa", apesar de a medida ter sido aprovada com maioria.