Sporting fecha preparação para o LASK sem Mathieu e Rosier

Foram cinco os indisponíveis, com destaque para Mathieu e Valentin Rosier, no treino do Sporting desta quarta-feira, que conclui a preparação para a receção ao LASK, da Áustria, jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa.

Os dois defesas franceses fizeram gestão de esforço, pelo que falharam o apronto, mas devem estar aptos para a partida.

Jovane Cabral e Battaglia fizeram tratamento às respetivas lesões, enquanto Fernando deu continuidade, no ginásio, ao plano de recuperação física que tem seguido desde que chegou ao Sporting.

Pedro Mendes, que pode jogar na Liga Europa mas não no campeonato, treinou com a equipa de sub-23. Dessa formação, foram chamados os jovens Eduardo Quaresma e João Silva.

Silas tentará vencer no primeiro jogo no Estádio de Alvalade, na quinta-feira, às 20h00. O Sporting-LASK terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[notícia atualizada às 15h04]