Polémica entre Sporting e Associação de Treinadores "passa completamente ao lado" de Silas e companhia

A guerra aberta entre o Sporting e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), iniciada com declarações do presidente do organismo, José Pereira, a Bola Branca, não afeta, nem um bocadinho, o trabalho de Silas e companhia. A garantia foi dada, esta quarta-feira, pelo treinador adjunto, Emanuel Ferro.

Tudo começou com José Pereira a dizer que a contratação de Silas, que não tem as habilitações mínimas para ser treinador principal de uma equipa da I Liga, era "ridícula e inaceitável". Na terça-feira, o Sporting exigiu à Liga que avalie se o princípio da certificação dos treinadores é legal. Logo depois, a ANTF acusou o Sporting de "ataque vil e cobarde".

No meio disto tudo, Silas vai treinando e até venceu o primeiro jogo pelo Sporting, na Vila das Aves. E, de acordo com o seu adjunto, a situação não podia afetá-lo menos: "Passa completamente ao lado."

No último jogo do Sporting em Alvalade, os adeptos brindaram a equipa e Frederico Varandas com assobios e grande contestação. Emanuel Ferro considera que "a exigência dos adeptos é muito importante para uma equipa grande como o Sporting", mas deixa um recado: "Esperamos que o público queira o mesmo que nós: mais e melhor."

Emanuel Ferro fazia a antevisão da receção ao LASK, a contar para a segunda jornada do grupo D da Liga Europa, marcado para quinta-feira, às 20h00, em Alvalade. O Sporting-LASK terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.