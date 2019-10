Eduardo Henrique feliz por reencontrar no Sporting um treinador que o conhece bem

Eduardo Henrique não esconde que é bom voltar a trabalhar com Silas, um treinador que o conhece bem, visto que o orientou no Belenenses SAD, e que lhe pode dar mais oportunidades no Sporting.

"Fiquei contente com a chegada do Silas.O mister conhece-me desde a época passada, sabe onde rendo mais. Estou muito feliz por voltar a trabalhar com ele e espero dar resposta dentro do campo e conquistar o meu espaço", assumiu o médio brasileiro, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

O plantel do Sporting também tem ficado agradado com os primeiros dias de Silas, contou Eduardo: "Silas é muito exigente. Gosta de controlar o jogo, estamos muito animados com o começo dele no Sporting e esperamos tê-lo por muito tempo."

Sporting tem de assumir obrigação de vencer



Eduardo fazia a antevisão da receção ao LASK, da Áustria, jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa. O médio está "muito confiante" de que o Sporting fará "um grande jogo e conseguirá conquistar os três pontos".

Jogando em casa, Eduardo assume que o Sporting tem responsabilidade de "entrar para ganhar". "O LASK é uma grande equipa e está a fazer um ótimo campeonato, mas temos de ir em busca dos três pontos que nos colocarão de novo na luta pela qualificação", frisou.

Alvalade terá oportunidade de ver "um Eduardo muito aguerrido, que vai procurar ajudar a equipa e dar o máximo dentro do campo", numa partida que representará, caso jogue, o realizar de um sonho:

"Estou muito feliz por disputar a Liga Europa, é um sonho realizado. Se tiver oportunidade de jogar, ficarei muito feliz."

O Sporting-LASK joga-se na quinta-feira, às 20h00, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.