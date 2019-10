AG da SAD do Sporting aprova contas e aumento salarial apesar da contestação a Varandas

O relatório e contas da SAD do Sporting, referente ao exercício terminado em junho de 2019, e o aumento da remuneração dos administradores foram aprovados, na madrugada desta quarta-feira, em assembleia geral da sociedade anónima.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting revelou que o relatório e contas foi aprovado "por maioria, tendo obtido 627.630 votos a favor, 2.520 votos contra e 20 abstenções".

Também foi aprovada a nova política de remuneração dos membros da administração da SAD, embora o vice-presidente do clube, Francisco Salgado Zenha, já tenha revelado que os administradores vão abdicar do aumento salarial.

Apesar das aprovações às propostas feitas em assembleia geral, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, encontrou contestação, por parte dos acionistas. De acordo com o jornal "O Jogo", o líder leonino afirmou que "há muitas pessoas que não querem união" no Sporting.