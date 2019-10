As periferias em Roma. quem são os cardeais da era de Francisco

O Papa Francisco tem vindo a reforçar o papel das “periferias” no Colégio Cardinalício, e tem-no feito à custa dos países europeus, que têm perdido representação.

Desde 2013, quando os cardeais eleitores da Europa representavam 56% do total, Francisco tem vindo a alargar as fronteiras das suas escolhas, com uma mudança mais visível no peso específico da África, Ásia e Oceânia. Contudo, Portugal tem sido uma exceção à regra, uma vez que nunca houve tantos cardeais portugueses como agora.

Portugal estava até hoje representado por quatro cardeais: D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima; D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa; D. Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito, e D. José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, ambos com mais de 80 anos. Com a nomeação do arcebispo D. José Tolentino de Mendonça, o número passa a cinco, três dos quais com idade para votar num conclave.

Com cinco cardeais – e sem distinguir entre a população católica e não-católica – Portugal passa a ter cerca de um cardeal por cada dois milhões de habitantes, ou até menos, se contarmos apenas os católicos. Na Europa, entre países comparáveis com Portugal em termos de matiz religiosa e/ou dimensão demográfica, esse valor só é superado pela Itália. A cúria romana continua a ter um peso enorme de clérigos italianos – o que não é de espantar, tendo em conta que no fundo Roma é uma diocese italiana – e tem agora 42 cardeais no colégio cardinalício, ou seja, um para cada 1,4 milhões de italianos. É o maior contingente, de longe, seguido à distância pelos Estados Unidos, com 14 e Espanha com 13, respetivamente um para cada 23 milhões de habitantes e um para cada 3,6 milhões, embora a proporção americana desça para um por cada cinco milhões se só se tiver em conta os católicos.

A Bélgica, por exemplo, que tem uma população de 11,5 milhões, tem apenas um cardeal e a Áustria, com uma população de 11 milhões, também.

França e Alemanha também têm mais cardeais que Portugal, com seis e oito respetivamente. Mas como as suas populações são significativamente maiores, a proporção acaba por ser favorável aos cinco cardeais portugueses. França tem um cardeal por cada 11 milhões e Alemanha um para cada 10 milhões de habitantes. Ou seja, olhando pela perspetiva da população, Portugal terá cinco vezes mais cardeais do que ambos os países. Também o México tem mais cardeais do que Portugal, com seis, mas a proporção é de um para 32 milhões de habitantes.

Conclui-se assim que todos os países com mais cardeais que Portugal são significativamente maiores demograficamente, tendo por isso uma proporção de cardeais por habitante, ou por habitante católico, maior que Portugal. Itália, como já vimos, é a exceção.

Claro que os números valem o que valem. Usando o mesmo princípio da proporcionalidade, há muitos países que têm apenas um cardeal mas que se encontram em melhor posição que Portugal e o campeão dos cardeais seria Marrocos, que no sábado passa a ter um cardeal para uma população de apenas 50 mil católicos (embora tenha nascido em Espanha, Cristóbal López Romero é arcebispo de Rabat, e por isso conta como marroquino para efeitos oficiais). Em termos de proporção, isso equivale a 2.000 cardeais para um país de dez milhões. Já Cabo Verde e Malta, com um cardeal cada, teriam cerca de 200. A extrapolação é absurda, naturalmente, mas ajuda a colocar em perspetiva a importância para a comunidade católica marroquina de estar sequer representada no Colégio dos Cardeais.

O caso de Marrocos é paradigmático da estratégia que tem sido adotada pelo Papa Francisco desde que foi eleito. Países como Santa Lúcia e Tonga, com populações entre as 100 e as 200 mil pessoas, dificilmente imaginariam ter um cardeal em pontificados anteriores. E outros, como a República Centro-Africana, o Burkina Faso e a Papua Nova Guiné, não obstante terem populações significativas, eram preteridos simplesmente porque eram muito periféricos.

Contudo, Francisco parece ter mais em mente do que apenas dar sinais às periferias de que as suas vozes são ouvidas e valorizadas em Roma. O Papa tem feito do diálogo com o Islão um fator importante do seu pontificado, o que se compreende pelas visitas pastorais que já fez a países de maioria islâmica e pelos encontros que manteve com altas figuras desta religião. Também a nível de nomeações de cardeais, o Papa tem escolhido várias figuras do mundo islâmico onde as populações católicas são reduzidas e frequentemente alvos de perseguição. Estas escolhas têm o duplo efeito de valorizar estas comunidades, como acontece no Paquistão, Bangladesh, Iraque, Marrocos e a Albânia, e ainda de fortalecer os líderes das comunidades aos olhos dos seus conterrâneos, com quem têm de interceder a favor dos direitos dos seus fiéis.