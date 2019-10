Sérgio Conceição. “Temos de correr para ganhar jogos"

O treinador do FC Porto reconhece que "em termos teóricos somos uma equipa com um historial diferente das outras, mas temos de o provar dentro de campo. Temos de correr para ganhar os jogos.”

Sérgio Conceição lembra que gosta que as suas equipas “ataquem, mas também saibam que têm uma baliza para defender. Esse equilíbrio é fundamental no futebol."

Em conferência de imprensa, o técnico dos dragões recordou ainda os seis meses em que coincidiu com Japp Stam na Lázio.

O técnico do Feyenoord era "uma pessoa não muito expansiva no balneário, mas era um líder, era alguém com caráter”, recorda Conceição.

“Como treinador, é uma equipa de um futebol onde se marcam muitos golos. Houve comportamentos diferentes no jogo com o Rangers quando comprados com os do campeonato. Por vezes analisamos as equipas e o mesmo comportamento não se verifica nas competições europeias", afirmou.

O mexicano Corona está em dúvida para a partida desta quinta-feira. No entanto, o técnico dos dragões desvaloriza.

“Independentemente de quem jogar a lateral direito, vai dar uma resposta dentro do que quero para a equipa, tanto com bola, como sem bola", garantiu.