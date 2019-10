Otávio não cai "na conversa fiada" do Feyenoord

Otávio, médio do FC Porto, desvaloriza um eventual favoritismo dos dragões na partida frente ao Feyenoord, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa

"Isso é conversarsa fiada. No futebol já não há equipas B, vai ser um jogo bonito, de igual para igual, e que vai ser decidido no detalhe", disse, em reação às declarações do treinador do Feyenoord, Jaap Stam, que atribuiu o favoritismo da partida ao FC Porto

O médio dos dragões acredita que a equipa poderá aproveitar as fragilidades defensivas do Feyenoord, comparada com a consistência defensiva do FC Porto.

"Nós temos de fazer o nosso trabalho, vimos de alguns jogos sem sofrer golos e isso é meio caminho para ganhar jogos. Eles sofrem muitos golos e nós teremos hipóteses de tirar proveito dessa situação", disse.



Objetivo na prova

Otávio reforçou que o FC Porto entra em qualquer competição para vencer, e não esconde que seria um momento de grande importância se a formação portista conquistasse a Liga Europa.

"O FC Porto entra para qualquer competição com o foco de ganhar. Será um momento histórico se ganharmos esta competição, uma prova que os dragões já conquistaram anteriormente", disse

O Feyenoord-FC Porto, disputado no De Kuip, tem pontapé de saída marcado para as 17h55, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.