FC Porto na Holanda à procura da nona vitória consecutiva

O FC Porto vai defrontar o Feyenoord, na segunda jornada do grupo G da Liga Europa, com a ambição de alongar a série de oito vitórias consecutivas em todas as competições. Palavra de Pinto da Costa. "Vamos à procura da nona", declarou o presidente portista, esta quarta-feira, à partida da equipa para a Holanda.



A Liga Europa é uma prova em que o FC Porto tem um historial de sucesso, visto que já levantou o troféu em duas ocasiões, em 2004 e 2011. Contudo, o formato da competição, hoje em dia, é diferente e Pinto da Costa mostrou alguma reserva em considerar o Porto favorito para vencer a presente edição.

"Pode ser um dos candidatos, mas agora só pensamos neste jogo", precisou o líder máximo portista.

Pressões sem rosto e um Famalicão que não surpreende



No editorial da edição de outubro da revista "Dragões", Pinto da Costa garantiu que o FC Porto está "indiferente às pressões daqueles que já se vão mexendo para tentar ganhar fora de campo".

O presidente portista não esclareceu, esta quarta-feira, a quem se referia. A acrescentar às mensagens veladas, quando questionado sobre como está a correr o campeonato, Pinto da Costa respondeu de forma enigmática: "Está a correr de forma normal."

Na próxima jornada, o FC Porto pode saltar para a liderança do campeonato, de forma isolada ou partilhada com o Benfica. Para tal, terá de derrotar o Famalicão, atual líder da tabela classificativa, no Dragão.

Pinto da Costa não está surpreendido com o grande arranque da formação minhota. "O Famalicão é um grande clube e tem uma grande equipa. Não estou surpreendido", referiu.

A nona vitória consecutiva estará à mão de semear na quinta-feira, à 17h55, em Roterdão. O Feyenoord-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.