Coimbrões "muito satisfeito" por receber o FC Porto

Vítor Oliveira, presidente do Coimbrões, ficou "muito satisfeito" por receber o FC Porto na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Em declarações à margem do sorteio, na Cidade do Futebol, o responsável máximo do clube gaiense dá as boas-vindas ao clube vizinho.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado do sorteio. Será um privilégio receber o FC Porto, que é o maior representante da nossa associação. Somos um clube que se quer mostrar e ninguém melhor do que o FC Porto, também numa altura em que celebramos o nosso 99º aniversário. Será uma altura de festa e bem-vindo Porto", disse.

Já Fernando Gomes, representante do FC Porto, destaca o caráter único da partida, mas revela um caráter lutador do Coimbrões.

"É um clube que nunca jogámos a nível profissional, mas pela história que temos na formação, é um clube que não desiste e que luta sempre. Antes quebrar que torcer. Obviamente que queremos reconquistar a Taça e teremos de ganhar ao Coimbrões. Vamos fazer um jogo sério", remata.

A partida está marcada para o fim-de-semana de 20 de outubro, ainda sem local definido.