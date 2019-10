Edward Snowden vai abrir a ​Web Summit a 4 de novembro

Edward Snowden, que denunciou uma operação de vigilância massiva por parte dos Estados Unidos, vai abrir a edição deste ano da Web Summit, que decorre entre 4 e 7 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa.



O analista de dados norte-americano, que se encontra exilado na Rússia, vai falar em direto, através de videoconferência, e responder a perguntas de um moderador.

Na sessão de abertura, marcada para 4 de novembro, Edward Snowden vai estar perante a sua maior audiência ao vivo, indica a organização da Web Summit.

O ativista norte-americano vai “revelar a história por detrás da NSA, como ajudou a construir um sistema de vigilância global que recolheu milhões de chamadas telefónicas, de mensagens e de emails de cidadãos dos EUA e por que escolheu revelar isto da forma como o fez”, afirma a Web Summit, em comunicado.



O denunciante, que está na mira da justiça norte-americana, lançou recentemente o livro “Vigilância Massiva, Registo Permanente”.

O presidente da Freedom of the Press Foundation também participou nas Conferências do Estoril, em 2017.