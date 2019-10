Açores em alerta vermelho. Há estradas cortadas, três famílias desalojadas e queda de árvores

Durante a noite o Furacão Lorenzo desalojou três famílias, duas em S. Jorge e uma nas Flores, provocou queda de árvores, telhas partidas, cortes de estradas e pequenas inundações.



O mau tempo já provocou mais de 50 ocorrências, segundo as últimas informações.

O furacão "Lorenzo" baixou já para categoria 1, na intensidade prevista pela Proteção Civil açoriana.



A rajada máxima até ao momento, 145 quilómetros por hora (Km/hora), foi registada na ilha do Faial, no grupo central, seguindo-se 130 Km/hora nas Flores e 126 km/hora no Corvo.



O período crítico mantém-se até às 9h00 locais, mais uma no continente.

É considerado o furacão mais forte dos últimos 20 anos a passar na zona.

O centro do furacão já passou a oeste da ilha das Flores e encontra-se a caminho de norte/noroeste. Segundo as previsões deve subir e ir afetar a Irlanda e Reino Unido.