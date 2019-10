Açores. Furacão deixa 45 desalojados e provoca mais de 120 ocorrências

A passagem do furacão Lorenzo nos Açores provocou queda de árvores, cortes de estradas, pequenas inundações, partiu telhas, janelas e portas. O número de pessoas desalojadas aumentou para 45 e uma centena de pessoas foi retirada das suas casas por precaução.

O número de ocorrências aumentou para 127, mas até ao momento não há registo de feridos.

O novo balanço foi feito pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves.

A maior parte dos desalojamentos registou-se na cidade da Horta, na ilha do Faial, uma das mais fustigadas, devido a um "galgamento do mar na zona da Avenida 25 de Abril". No concelho das Lajes do Pico, na ilha do Pico, foram "retirados das suas habitações 100 habitantes", por precaução.

“O mau tempo continua. Estamos a ser afetados por vento de grande intensidade e também se regista uma agitação marítima muito forte”, disse à Renascença Carlos Neves. Também está confirmada a destruição de uma parte/troço do molhe do Porto das Lajes das Flores, na zona onde se situa o edifício da Portos dos Açores.