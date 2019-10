Açores em alerta. Furacão deixa 26 desalojados e provoca 93 ocorrências

A passagem do furacão Lorenzo desalojou 26 pessoas, provocou queda de árvores, telhas partidas, janelas e portas partidas, cortes de estradas e pequenas inundações. Não há registo de feridos nos Açores.



“Deveu-se nomeadamente a dois fatores - umas situações em São Jorge e nas Flores, que tiveram a ver com infiltração de água nas habitações, com o levantamento das telhas, e depois temos a situação de 19 pessoas na cidade da Horta, que necessitaram ser realojadas, porque houve galgamento do mar na zona da Avenida 25 de Abril” , adiantou aos jornalistas o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves.

Também o número de ocorrências aumentou para 93, tendo a maior parte sido registada na ilha do Faial (43).

“O mau tempo continua. Estamos a ser afetados por vento de grande intensidade e também se regista uma agitação marítima muito forte”, disse à Renascença Carlos Neves. Também está confirmada a destruição de uma parte/troço do molhe do Porto das Lajes das Flores, na zona onde se situa o edifício da Portos dos Açores.

O furacão "Lorenzo" baixou já para categoria 1, na intensidade prevista pela Proteção Civil açoriana.



A rajada máxima até ao momento, 145 quilómetros por hora (Km/hora), foi registada na ilha do Faial, no grupo central, seguindo-se 130 Km/hora nas Flores e 126 km/hora no Corvo.