​Rio desceu a ria e o seu Centeno apareceu

É um clássico das campanhas do PSD, que não mudou com Rui Rio: um passeio ria abaixo (não confundir com Rio abaixo), num moliceiro, em Aveiro, que começou com meia hora de atraso em relação à agenda prevista.



Para não variar, o líder embarcou na “Onda Colossal”, o moliceiro onde Passos Coelho e Paulo Portas navegaram juntos há quatro anos, e que Salvador Malheiro, presidente da distrital de Aveiro, considerou um bom presságio: "É bom sinal, em 2015 ganhámos". Mas depois não conseguiram governar, disseram os jornalistas. Silêncio.

O autarca de Aveiro, Ribau Esteves, foi quem fez as despesas da conversa no passeio, breve, mas ainda assim demasiado lento para Rui Rio, que se manifestou incomodado com o monóxido de carbono que a embarcação ia libertando.

O presidente do PSD estava sentado à popa, entre Ana Miguel Santos, cabeça de lista por Aveiro, e o autarca Ribau Esteves, e queixou-se repetidamente de estar a "snifar" monóxido de carbono. Chegou a perguntar se não podia "andar mais rápido para snifar menos", mas - para alívio de Rui Rio - já estava demasiado perto do ancoradouro e acabou-se o tormento.

Seguiu-se a "talk" (em português, piada que Rui Rio repete sempre), desta vez intitulada "conversas no feminino", que de feminino, enfim, teve a presidente da Mulheres Social-Democratas e pouco mais.

Começou com uma intervenção de Ângelo Correia, mandatário distrital por Aveiro. A estrela da tarde também não se enquadrava bem no tema: era Joaquim Sarmento, "aka" o "Centeno de Rio", responsável pela elaboração do programa económico do PSD e mandatário nacional desta campanha para as legislativas.