O domingo mais importante dos próximos anos

Faltam poucos dias para que os portugueses sejam chamados a decidir o que querem para os próximos quatro anos. Depois de uma campanha serena e razoavelmente esclarecedora, com as diversas sondagens a apontarem para as mesmas tendências, a probabilidade de existirem surpresas parece curta.

O dia seguinte parece apontar para uma menor possibilidade de uma maioria absoluta, que aparentava estar ao alcance do Partido Socialista, e bastante mais para um cenário bipolarizado, com vantagem clara para António Costa.

Do meu ponto de vista, o que se revela realmente importante é que existam condições de moderação e de estabilidade para toda a legislatura. Os portugueses votam normalmente com inteligência e com responsabilidade, rejeitando soluções radicais ou extremistas. É esse o exemplo que recolhemos de mais de 40 anos de eleições em democracia. Por outro lado, é também verdade que, à exceção de Cavaco Silva, nenhum Primeiro-ministro conseguiu uma maioria absoluta para um segundo mandato. Mais ainda: à exceção dos liderados por Cavaco Silva, nenhum governo completou por inteiro uma segunda legislatura.

Os tempos presentes e o futuro próximo antecipam forte turbulência internacional, por via das tensões provocadas pelo Brexit, da incerteza nos mercados financeiros e da agitação no comércio internacional, dos efeitos do expansionismo chinês e das eleições em Espanha, já em Novembro, e nos Estados Unidos, de Novembro a um ano. Será ainda mais importante para Portugal poder contar com a defesa e com a segurança que apenas a estabilidade política é capaz de garantir. Acrescentar confusão à confusão nunca dá bom resultado.

Confirmando-se o cenário mais plausível, teremos então um governo minoritário, assente em acordo ou acordos parlamentares, duradouros ou pontuais. Desde que receba o contributo do número suficiente de deputados que lhe permitam formar uma maioria na Assembleia da República, António Costa pode teoricamente desenhar o estabelecimento de acordos com qualquer um dos partidos da oposição. Mas pode por outro lado preferir um acordo ou um pacto de regime a quatro anos com apenas um deles. Em nenhum dos casos fica garantido o cumprimento integral da legislatura. Fica porém salvaguardado um módico de estabilidade perante os grandes sobressaltos externos que se avizinham.

Para mim, como cidadão, como empresário e como responsável associativo, a estabilidade é um valor que conta.

Uma palavra final para lamentar a ausência de posições claras e objetivas sobre a regionalização, quando esse é um tema claramente na agenda dos portugueses (como as sondagens atestam), vital para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. No plano programático, o único partido que refere o tema, comprometendo reabrir o debate político e a apresentar propostas na Assembleia da República, é o Partido Comunista. Todos os restantes são omissos na matéria. Nunca pensei vir um dia a reconhecê-lo, mas não posso estar mais de acordo com a posição corajosa do PCP.

E agora, caro leitor, não se esqueça do mais importante: votar!

Nuno Botelho é empresário e presidente da Associação Comercial do Porto