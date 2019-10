Assunção Cristas reage a incidente no Porto. "Se alguém pensa que me pode condicionar, desengane-se"

“Agradeço muito as mensagens de solidariedade, apoio e preocupação que tenho recebido desde que a comunicação social deu nota de um incidente durante uma ação de campanha no Porto. Este tipo de situações é inaceitável”, escreveu Assunção Cristas na rede social Facebook.

A líder do CDS, Assunção Cristas, considera “inaceitável” o incidente com uma manifestante, durante uma arruada no Porto, e promete voltar aos contactos na com os cidadãos já esta quinta-feira.

A líder do CDS garante que não se deixará condicionar pelo incidente, em que uma manifestante que colocou as mãos em cima e a empurrou, e promete voltar às ações de rua já esta quinta-feira.

“Amanhã estarei novamente na rua para conversar com as pessoas. Se alguém pensa, qualquer que seja a motivação, que me pode condicionar com este tipo de ações, desengane-se. Continuarei a defender as ideias em que acredito. Sempre em liberdade”, sublinha.

Assunção Cristas diz que conversa com toda a gente, “de forma educada e civilizada, e não pode “aceitar este tipo de abordagens”.

“Gostem ou não de mim. Apoiem ou não as minhas ideias e as propostas do meu partido. Converso sempre com todos. Todos. De forma educada e civilizada. Por isso mesmo, não posso aceitar este tipo de abordagem, numa cidade de que tanto gosto. Também o Luís, da Juventude Popular, viu-se envolvido neste triste episódio, enquanto participava livremente numa iniciativa do partido. Uma palavra de carinho para ele”, refere a líder do CDS.