Centro do furacão Lorenzo deve passar perto das Flores às 7h00

A maior proximidade do centro do furacão "Lorenzo" à ilha açoriana das Flores deve registar-se pelas 6h00 desta quarta-feira (7h00 em Lisboa), disse à Lusa o delegado local do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por aquela hora, o centro do furacão deve estar a aproximadamente 100 quilómetros a oeste da ilha das Flores, declarou Carlos Ramalho.



O "Lorenzo" irá afetar todo o arquipélago, mas "especialmente" esta ilha e a do Corvo, indica ainda o IPMA, sublinhando que os efeitos da tempestade começarão a sentir-se progressivamente madrugada dentro e na manhã de quarta-feira, antes e depois da maior proximidade do centro do furacão às Flores, portanto.



O centro do furacão, precisou Carlos Ramalho, consiste no "local onde a pressão atmosférica é mais baixa".



Pelas 18h00 de terça-feira (hora dos Açores, menos uma do que em Portugal continental), o furacão, diz o instituto na última atualização enviada à imprensa, "encontrava-se a aproximadamente a 620 km a sudoeste da ilha das Flores, deslocando-se para nordeste a uma velocidade de 41 quilómetros/hora [km/h]".



Para as ilhas das Flores e do Corvo (grupo ocidental), prevê-se vento sueste rodando para noroeste com rajadas na ordem dos 190 km/h (com uma probabilidade de 40% de a rajada máxima ser superior a 200 km/h), chuva por vezes forte e ondas de sul passando a sudoeste, com altura significativa entre 10 e 15 metros. A altura máxima de onda pode atingir os 25 metros.



Já para o grupo central (Pico, São Jorge, Faial, Graciosa e Terceira) é esperado vento sudoeste com rajadas até 160 km/h, períodos de chuva e ondas de sudoeste passando a oeste com altura significativa entre nove e 12 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 22 metros.



Nas ilhas do grupo oriental - São Miguel e Santa Maria - deverá haver vento sul rodando para oeste com rajadas até 100 km/h, períodos de chuva e ondas de sudoeste com altura significativa entre sete e nove metros.



MAI pede "respeito absoluto" por indicações da Proteção Civil

O ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, pediu esta quarta-feira "respeito absoluto" pelas indicações da Proteção Civil.

"É necessário que haja um respeito absoluto de tudo aquilo que são as indicações de prática de comportamentos de segurança. As estruturas de Proteção Civil regionais estão a postos, temos estruturas preparadas para apoiar os Açores se necessário", disse Eduardo Cabrita à RTP, na sede nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Oeiras, distrito de Lisboa.



Segundo o ministro, o executivo nacional está "em estreita articulação, quer na Proteção Civil, quer na área da meteorologia, com o Governo Regional dos Açores e os serviços regionais de Proteção Civil, esperando que possa correr o melhor possível".



"Estão todas as estruturas preparadas, tendo consciência que vamos ter desenvolvimentos nas próximas horas que apontam para, no final da madrugada, no início da manhã, nós podermos ter um momento de máxima aproximação ao grupo ocidental dos Açores [ilhas das Flores e do Corvo]", declarou.



"Nesta noite, teremos aqui a nossa equipa em permanência, seguindo a evolução" do furação, acrescentou.



Fonte do MAI disse à Lusa que Eduardo Cabrita se deslocou na noite de terça-feira à sede da ANEPC, onde fez uma videoconferência para os Açores e esteve em contacto com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro.



A deslocação do primeiro-ministro António Costa à sede nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) também estava prevista.