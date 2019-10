Vitória de Guimarães recupera Al Musrati para o Eintracht

Al Musrati foi a novidade do treino desta quarta-feira do Vitória de Guimarães, o último de preparação para a receção ao Eintracht Frankfurt, da segunda jornada do grupo F da Liga Europa.

O médio líbio estava lesionado há cerca de um mês, contudo, esta quarta-feira, foi reintegrado no treino, orientado por Ivo Vieira, sem limitações.

Os vitorianos tentarão somar os primeiros pontos na Liga Europa na quinta-feira, às 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques. O Vitória de Guimarães-Eintracht Frankfurt terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.