Para ganhar "calo" na Europa, o Vitória tem de se bater com qualquer adversário

Ivo Vieira acredita que, para que o Vitória de Guimarães possa ser presença assídua e de relevo na Liga Europa, tem de se mostrar ao nível das equipas fortes que defronta, como o Eintracht Frankfurt, adversário dos minhotos na segunda jornada do grupo F da competição.

Na conferência de imprensa de antevisão da receção aos alemães, esta quarta-feira, o técnico vitoriano assumiu que "este jogo pode decidir o futuro das duas equipas" na Liga Europa, uma competição que se vai "encurtando a cada jogo", por ambas terem perdido na primeira jornada. Porém, garantiu que a urgência "não é uma situação que vá alarmar".

"Temos de desfrutar do jogo e acreditar que é possível tirar um resultado positivo. Se queremos, no futuro, continuar nestas andanças, temos de estar ao nível destes jogos, amealhar pontos, ganhar, jogar ao mesmo nível dos nossos adversários. Não é um processo de aprendizagem, mas é uma experiência e uma realidade que nos pode potenciar, no futuro, para este tipo de competições, para a equipa crescer e estruturalmente estarmos mais preparados para estas realidade. Não podemos olhar para este jogo ou para este grupo como um problema, mas como um fator de motivação. Podemos crescer muito nesta competição", sustentou.

Mantém a exibição e muda o resultado frente a semi-finalista

De qualquer forma, Ivo Vieira sabe que defrontar o Eintracht "será uma tarefa difícil", tendo em conta que "as duas equipas vão procurar a vitória para somar três pontos". Para não falar que o Vitória joga com "uma equipa fortíssima de um campeonato muito competitivo", que na última época foi às meias-finais da Liga Europa:

"Um adversário recheado de bons jogadores, com uma equipa forte, mas nós também temos as nossas armas, os nossos objetivos e as nossas pretensões. Queremos ganhar o jogo, sabendo as dificuldades que vamos encontrar."

O Vitória pode ter perdido o primeiro jogo, em casa do Standard de Liège, mas Ivo Vieira ficou satisfeito com a exibição. O treinador acredita que, frente ao Eintracht, se a qualidade de jogo se mantiver, "é um bom prenúncio":



"Queremos é que o resultado seja diferente, perante um adversário forte. Acredito muito que, se em mente levarmos todos a possibilidade de vencer e lutando por esse objetiv,o vamos estar mais perto de consegui-lo."

Os vitorianos tentarão somar os primeiros pontos na Liga Europa na quinta-feira, às 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques. O Vitória de Guimarães-Eintracht Frankfurt terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.