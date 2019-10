Jogo repetido na Taça de Portugal. Canelas e Valadares voltam a defrontar-se

O dérbi de Vila Nova de Gaia entre Valadares Gaia e Canelas 2010 vai realizar-se pela segunda vez na mesma edição da Taça de Portugal.

O cenário parece impossível, mas aconteceu, devido ao sistema de repescagem após a primeira eliminatória da prova. Nessa fase, o Canelas 2010 recebeu e bateu o Valadares Gaia, por 3-1.

A formação do Valadares, que subiu esta época ao Campeonato de Portugal, foi uma das 21 formações repescadas para compor o sorteio da segunda eliminatória. Nessa mesma fase, Valadares venceu, fora de portas, o Gondomar, por 1-0, e o Canelas eliminou com facilidade o Ançã, equipa dos campeonatos distritais de Coimbra, por 4-0.

O sorteio desta tarde voltou a ditar o duelo entre as duas equipas, desta feita em casa do Valadares Gaia, uma situação que causou alguma agitação no anfiteatro da Cidade do Futebol, onde decorreu o sorteio.

A partida está marcada para o dia 20 de outubro, no Complexo Desportivo de Valadares.