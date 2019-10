"Já que sonhar é grátis", Walterson sonha com o Famalicão campeão

Famalicão campeão pode parecer impossível, mas a cada jornada que a equipa minhota passa na liderança, o sonho ganha alguma forma. Contudo, o campeonato ainda nem a meio chegou e, na oitava jornada, o líder vai ao Dragão. Isso não impede Walterson de continuar a sonhar.

"Já que sonhar é grátis, vamos sonhar que o Famalicão vai continuar no primeiro lugar até ao final", afirmou o avançado brasileiro, esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas, à margem do treino do Famalicão.

Ainda assim, Walterson tem noção de que está decorrido demasiado pouco campeonato para fazer declarações de intenções. Nem à Liga Europa o avançado aponta a mira - para já.

"São só sete jornadas decorridas, estamos a fazer um ótimo trabalho, mas é muito cedo para pensar na Europa. O campeonato português é muito difícil e somos uma equipa recente na I Liga. Há que manter os pés no chão e ver o que acontece mais para a frente", frisou.



A verdade é que Walterson sente que as equipas que defrontam o Famalicão já olham para os minhotos "com mais respeito e mais cuidado" e que o plantel "é muito jovem, mas de muita qualidade", algo que dá confiança. "E com as vitórias, a confiança cresce e a malta mais jovem destaca-se ainda mais", explicou.

Vencer no Dragão é objetivo

O Famalicão tem legitimidade para ambicionar vencer no reduto do FC Porto, visto que, na jornada seis, impôs o seu poderio em Alvalade, com um triunfo por 1-2 sobre o Sporting. Não obstante, Walterson tem noção de que visitar o Dragão, nesta altura, é mais complicado:

"Com certeza. Contra o Sporting, já foi uma grande vitória, mas o Porto está num momento bem melhor. Vai ser um jogo bem difícil, mas temos consciência de que podemos ir lá ganhar. Estamos tranquilos, vamos sempre em busca da vitória em qualquer estádio e, se aplicarmos o nosso jogo, podemos obter a vitória em qualquer momento."

O Famalicão ainda não perdeu para o campeonato, contudo, com Belenenses SAD, na jornada anterior, e Sporting esteve perto disso. Os minhotos venceram esses jogos com reviravoltas. Walterson explica como é que a equipa conseguiu os três pontos, num jogo que Belenenses SAD estava a vencer aos 60 minutos:

"Como em Alvalade, regressámos para o segundo tempo muito tranquilos e conscientes de que podíamos virar o jogo. Tínhamos convicção de que íamos virar e aconteceu mesmo."

[notícia atualizada às 11h57]