Gonçalo Paciência passou informações sobre o Vitória de Guimarães

Gonçalo Paciência garante que deu informações à equipa técnica do Eintracht Frankurt sobre o Vitória de Guimarães, em véspera de duelo para a Liga Europa. O avançado português da equipa alemã não espera facilidades a jogar no D. Afonso Henriques.

"Tentei dar as melhores informações sobre o Vitória de Guimarães, é uma equipa do campeonato português que está sempre nos seis primeiros lugares, é uma equipa forte com tradição na Europa. Se não estivermos a 100% vão criar dificuldades. Sabemos o que vamos encontrar", disse, em conferência de imprensa.

O plantel do Eintracht conta com dois portugueses, Gonçalo Paciência e André Silva, que vão ter forte apoio de amigos e família em Guimarães.

"Tive de arranjar muitos bilhetes, somos daqui e a família e muitos amigos querem vir ao jogo. Penso que eu e o André ficamos com todos os bilhetes da equipa", admite.

O Vitória de Guimarãe recebe Eintracht Frankfurt, esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques.