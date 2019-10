É com concentração que Sá Pinto espera combater o cinismo do Slovan Bratislava

Ricardo Sá Pinto exige concentração total aos jogadores do Sporting de Braga para confrontar e derrotar o Slovan de Bratislava, no segundo jogo da fase de grupos da Liga Europa. O treinador avisa que "é proibido alimentar a esperança de um adversário muito forte no contra-ataque e nos ataques rápidos".

Na avaliação que faz do campeão da Eslováquia, Sá Pinto descreve uma equipa que "dá iniciativa ao adversário e que joga muito no erro do adversário". "Estamos à espera de uma equipa cínica, à espera do seu momento para surpreender", completa, destacando que o Slovan "não é uma equipa qualquer".

As duas equipas venceram na 1.ª jornada da fase de grupos e na ótica do treinador do Braga o desafio desta quinta-feira "não tem favorito". O Slovan de Bratislava falhou o acesso à Liga dos Campeões, mas é líder do campeonato eslovaco e além da vitória sobre o Besiktas, já na fase de grupos da competição europeia, eliminou o PAOK, campeão grego, no "play-off".

Motivados pela possibilidade de fazer história

O Braga pode alcançar a sexta vitória consecutiva na Europa, o que seria um feito inédito na história do clube. Uma meta que serve de "estímulo", reconhece Sá Pinto, para o encontro com o Slovan.

"É uma motivação extra. Seria inédito. Não é isso que nos move, mas temos aqui uma oportunidade que queremos aproveitar. Não estamos obcecados com isso. Queremos fazer um bom jogo e fazer um bom resultado, que passa por conquistar os três pontos", que se somaria aos três amealhados em Wolverhampton e que colocariam o Braga isolado no primeiro lugar do Grupo K..

Sá Pinto espera que a sua equipa apresente o rendimento que tem ostentado em praticamente todos os jogos desta época. Rendimento esse que no campeonato não se tem refletido em resultados, ao contrário do que acontece na Liga Europa.

O treinador considera, mesmo, que o Braga "merecia estar, no mínimo, no quarto lugar". A equipa está, no entanto, no 11.º posto.

O Braga-Slovan, a contar para a 2.ª jornada do Grupo K da Liga Europa, realiza-se esta quinta-feira às 17h55. Jogo com acompanhamento em direto na Renascença e ao minuto em rr.sapo.pt.