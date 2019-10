A segunda vida do Benfica em jogo nas manchetes

O Benfica não é gato, logo não tem sete vidas, mas ainda tem mais duas ou três para gastar na Liga dos Campeões, depois da derrota (1-2) caseira com o Leipzig, na jornada de abertura do grupo G. Contudo, convém não abusar, pelo que os encarnados querem conservar as vidas que têm e impor-se como um dos favoritos a passar aos oitavos de final com uma vitória no terreno do Zenit, na Rússia, esta quarta-feira.

É nessa linha que "A Bola" apresenta a manchete: "Renascer na Rússia". Para o jornal, o Benfica joga hoje "boa parte" do prestígio europeu e do futuro na Champions. "Lage quer mandar na Rússia", titula o "Record". Treinador pede "controlo e posse de bola" em São Petersburgo.

O jornal "O Jogo" foca-se na Liga Europa, mais propriamente no FC Porto, com conselhos de Valckx, ex-jogador do Sporting, sobre como explorar a lentidão do Feyenoord: "Segredo? Jogar rápido e ao primeiro toque."

Por fim, no Sporting, a contestação a Frederico Varandas chegou aos acionistas. Relatório e Contas foi aprovado, mas o presidente leonino foi alvo de críticas na assembleia geral da SAD. UEFA não deixa Silas falar em conferências de imprensa e entrevistas rápidas, sustentando por isso as críticas do presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, em entrevista a Bola Branca, à sua contratação.